Regione Molise premiata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il progetto “QuotidianaMente” nell’ambito dei Premi agenda digitale 2018 della School of Management del Politecnico di Milano che promuove i progetti che si sono distinti per capacità di usare le tecnologie digitali come leva di trasformazione del Paese.

Oltre all’ente di via Genova riconoscimenti per la Provincia di Brescia, per il suo progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e predisposizione di una infrastruttura di Smart City, e Comune di Venezia – Venis S.p.A, per la piattaforma di CzRM multicanale “DIME”, a pari merito nella categoria Enti Locali.

“I nove progetti giunti alla fase finale – si legge in una nota – sono stati presentati ieri a Milano al convegno “Italia digitale: come evitare l’anno zero”, organizzato dell’Osservatorio Agenda Digitale”.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria qualificata sulla base dei criteri di diffusione, impatto, rilevanza e replicabilità della soluzione, governance del progetto, innovatività tecnologica e modalità di realizzazione del progetto.

“I progetti premiati rappresentano casi di successo per la capacità di usare le tecnologie digitali per migliorare l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti e per creare nuove servizi a valore aggiunto”, spiega Luca Gastaldi, Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano. “Il premio nasce proprio per sostenere la cultura dell’innovazione digitale nel Paese, oltre che per valorizzare, condividere e dare visibilità ai progetti più innovativi delle aziende e PA italiane” aggiunge Michele Benedetti, Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano.

Nell’ambito “Agende Digitali Regionali” è stata premiata Regione Molise, per il progetto “QuotidianaMente” (curato dalla dirigente Alberta De Lisio, in foto) che sfrutta la realtà virtuale per esaminare i bisogni delle persone con disabilità cognitiva e aiutarle a diventare autonome nello svolgimento delle attività quotidiane. L’utente indossa un visore, viene proiettato in uno spazio virtuale col quale può interagire attraverso dispositivi che simulano l’uso delle mani e viene guidato nell’esecuzione di azioni predisposte per raggiungere gli obiettivi della sperimentazione.