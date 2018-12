Rap romano a Montenero con Supremo73 e Suarez

Domenica prossima all’ Alternative club di Montenero di Bisaccia si terrà una serata imperdibile per gli appassionati di musica rap. Si esibiranno “Suarez e Supremo73 “, rapper molto noti sulla scena nazionale.

Supremo73, al secolo Daniele Varone, membro storico del collettivo RomeZoo e nell’ultimo decennio di Gente De Borgata, è attivo dai primi anni ’90. Si fa strada sulla scena rap romana ottenendo numerosi consensi di pubblico. Il suo ultimo lavoro è un Ep denominato “Percorsi “ risalente al 2017.

Di ben più recente informazione Suarez, nato artisticamente poco dopo il 2000, periodo in cui comincia a scrivere le prime tracce che faranno parte del suo disco di esordio del 2004 intitolato “suarez’s contempt”. Nel 2007 cominciano le registrazioni di quello che sara’ il suo secondo lavoro solista ufficiale, “de rustica progenie semper villana fuit” che vedra luce pero’ non prima del 2009. Dopo più di 12 anni dall’inizio del suo percorso musicale, tra dischi solisti mixtape e collaborazioni esterne, ha collaborato con tantissimi artisti della scena rap come Gente de Borgata, diversi membri del TruceKlan e altri rapper di discreta fama . Il 2015 sarà l’anno del suo sesto prodotto ufficiale, il secondo capitolo del progetto antieroe, interamente autoprodotto e curato in ogni dettaglio dallo stesso rapper.

La serata sarà aperta dalla band “Culto “ che presenterà il loro mixtape intitolato “1990” mentre prima e dopo i live la selezione musicale sarà affidata a Wokem Bemo del collettivo “Thematic”.

Appuntamento domenica 23 dicembre all’ Alternative Music Club a partire dalle 22:30. L’ingresso costerà 5 euro con consumazione inclusa per una serata di eccellente rap italiano.