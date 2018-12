C’era anche un po’ di Molise ieri, 22 dicembre, nella puntata speciale del programma I soliti ignoti per la raccolta fondi Telethon. L’ospite musicale della serata è stato Dodi Battaglia che si è esibito, a più riprese durante la diretta Rai, con i suoi giovanissimi coristi, entrambi molisani. Loro sono Raffaele Ciavarella, 20 anni di Termoli, e Costanzo Del Pinto, 25 anni di Portocannone.

Il programma in prima serata su Rai 1, condotto da Amadeus, ha avuto tra i suoi ospiti Gianmarco Tognazzi, Christian De Sica, Massimo Boldi, Paola Cortellesi ed altri volti noti in veste di concorrenti. Tra gli ignoti invece si nascondeva anche un ammiratore dei Pooh che ha dichiarato di conoscere e saper suonare tutte le canzoni dello storico quartetto della musica italiana. Non poteva dunque mancare il momento duetto con il chitarrista e cantante Dodi Battaglia, sempre accompagnato dai due giovani nostrani. Eseguite alcune delle più note canzoni del repertorio quali Chi fermerà la musica, Tanta voglia di lei, Cercami e Noi due nel mondo e nell’anima.

L’artista bolognese ha spiegato come sia impegnato con i suoi musicisti nel tour invernale ‘Perle’, progetto che sta portando in tanti teatri italiani alcuni brani inediti o meno noti dei Pooh. Un tour, già anticipato dal corista Raffaele in una precedente intervista rilasciata a Primonumero.it nello scorso mese di ottobre, che sta registrando il ‘tutto pieno’ ad ogni tappa.

Durante la puntata del noto show televisivo sono stati raccolti circa 31 milioni e 500 mila euro per la Fondazione Telethon che andranno a finanziare la ricerca e a restituire il sorriso ai bambini colpiti da malattie genetiche.