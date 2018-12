Prosegue nel fine settimana la raccolta firme per le modifiche alla viabilità in paese

Il Comitato ‘Campomarino viabilità e sicurezza’ rende noto che, vista la grande partecipazione della due giorni, la raccolta firme per il ripristino del doppio senso di marcia su alcune strade principali del paese continuerà anche sabato 8 e domenica 9 dicembre.

Il banchetto del Comitato sarà presente sabato 8 dicembre dalle ore 16 alle ore 20 di fronte alla farmacia De Luca Spagnoletti e domenica 9 dalle ore 9.30 alle ore 13 al bar Mary joan.

“Il banchetto sarà anche l’occasione per raccogliere, insieme alle firme per la modifica del piano viabilità, anche proposte e suggerimenti dei cittadini relative non solo alla viabilità ma più in generale alla vivibilità ed alla crescita del paese”, spiegano gli organizzatori.