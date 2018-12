“Prodigi della musica per 4 stagioni”, concorso al cinema Sant’Antonio

Scatta domattina, venerdì 7 dicembre al cinema Sant’Antonio di Termoli, il primo concorso internazionale “Prodigi della musica per 4 stagioni”. L’iniziativa è stata voluta ed ideata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli in collaborazione con l’associazione “Onde Serene”.

Ricco ed articolato il programma della manifestazione che si concluderà domenica sera con le ultime premiazioni. Artisti e musicisti da ogni parte d’Italia giungeranno a Termoli per cimentarsi nel concorso musicale. Hanno da 9 a 40 anni e arrivano da diverse zone d’Italia e non solo. Ottantadue gli iscritti che saranno suddivisi per giorni e in base agli strumenti che proporranno sul palco.