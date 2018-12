Si è svolta ieri, mercoledì 5 dicembre, nella giornata dedicata al santo Patrono San Basso, la premiazione ‘Gente di Mare’. Un momento importante per la comunità termolese che, grazie alla scelte dell’amministrazione comunale, premia i suoi cittadini più meritevoli. Primi fra questo gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti. Sono sessantasette i ragazzi che, quest’anno, hanno ottenuto l’importante riconoscimento per aver ottenuto punteggi alti nel loro percorso di studi nelle scuole medie, superiori ed in ambito universitario. Di seguito l’elenco dei nomi degli alunni prodigio:

Scuola secondaria di primo grado ‘Oddo Bernacchia – Maria Brigida’: Bonanese Camilla, Capobianco Alberto, Fortunato Livia, Salducca Simone, Arbotti Alessandra, Mascilongo Edoardo, Mastrangelo Lorenzo Amerigo, Triventi Maria Pia, Aprile Antonio, Calamo Chiara, Tulipano Silvio, Biondi Elena Iolanda, Ciuffreda Michela, D’Aurelio Anna Chiara, Clemente Flavio.

Istituto d’istruzione superiore ‘Boccardi’: Fabrizio Katia, Gasbarro Luana, Occhionero Saverio Antonio, Simone Johana, Vitale Mattia.

Liceo ‘Alfano da Termoli’:

Biscotti Vincenzo, Lafratta Francesco, Spizzuoco Francesco, Sciscenti Fabrizio, D’Amicantonio Silvia, De Cinque Antonio, Mattiaccio Marta, Peca Mirko, De Angelis Stefano, Mastromartino Rocco, Pilone Fabrizio, Zacheo Alessia, Di Basilico Mario.

Istituto Alberghiero Ipsar ‘Federico di Svevia’: Infante Americo, Urbisci Andrea, Colonna Alessia, Spadaccino Ilenia.

Istituto Tecnico ‘Ettore Majorana’: Rossi Felice, Paradiso Stefano.

Università: Armenti Martina, Panzini Giuliana, Palmieri Giorgia, Lepore Andrea, Chimisso Maria, Manes Erica, Giardiello Rita Gaia, Tozzi Donatella, Di Pietro Camilla, Lemme Anna, Di Nardo Federica, Civico Lucia, D’imperio Alessia, Mantuano Alessia, Ciocca Antonella, Fagliarone Daniela, Carta Concetta, Cocca Immacolata, Giuseffi Maria Concetta, Figurella Roberto, Rinaldi Stefano, Bartolacci Sabrina, Di Modugno Jacopo, Chieppa Guglielmo, Marrone Ludovica, Potena Sabrina Rosa, Panicciari Angelo, Di Lella Silvia.