Politiche europee per l’area adriatico-ionica: importante nomina per Toma

Donato Toma è stato nominato presidente del Gruppo interregionale adriatico-ionico nell’ambito del Comitato delle Regioni.

A fare il suo nome questa mattina a Bruxelles Nikola Dobroslavic, presidente della Regione croata di Dubrovnik-Neretva e attuale presidente dell’Euregione adriatico-ionica.

Un importante incarico per il governatore del Molise. Il Gruppo interregionale, infatti, è l’articolazione del Comitato delle Regioni che si occupa delle politiche europee che riguardano l’area adriatico-ionica. Nello specifico, cura l’attuazione dell’Eusair, la Strategia dell’Ue per la Regione adriatico-ionica.

«Sono particolarmente orgoglioso – il commento a caldo di Toma – perché la Presidenza del Gruppo interregionale accresce la visibilità del Molise. Confrontarsi con la Commissione europea, il Parlamento europeo e i Governi è un’attività stimolante e arricchente, in quanto ci dà la possibilità di far sentire la voce dei territori, soprattutto di quelli più piccoli, nella predisposizione di programmi, pareri e piani operativi. Sono sicuro che, in tale prospettiva, l’Europa sarà più vicina anche al nostro Molise».