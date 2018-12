Più formazione per le guide turistiche, Consiglio approva ordine del giorno

E’ stato approvata all’unanimità dal Consiglio regionale un ordine del giorno presentato dal gruppo 5 Stelle concernente “L.r. del 27 novembre 1996, n. 36 – Avviso corsi di preparazione e indizione esami per guide turistiche e accompagnatori turistici”.

Ha illustrato la proposta di atto di indirizzo il primo firmatario, il consigliere Primiani.

Con l’odg varato il Consiglio sottolinea innanzitutto come le professioni di guida ed accompagnatore turistico, oltre a garantire l’erogazione di importanti servizi sul territorio, sono funzionali al miglioramento della fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e ambientale del Molise. Nel rilevare quindi che la l.r. 36/96 prevede la possibilità per la Regione di attivare interventi formativi finalizzati al conseguimento della preparazione agli esami di idoneità, nel testo approvato si sottolinea come l’ultima sessione di esami, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento delle attività di guida e accompagnatore turistico, è stata indetta nel 2006, impedendo di fatto negli anni successivi a molti giovani di seguire corsi e trovare occupazione in queste professioni.

Per tali motivazioni l’odg impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, “ad adottare urgentemente tutti gli atti necessari all’indizione di corsi di formazione ed esami abilitanti finalizzati allo svolgimento delle professioni di guida e accompagnatore turistico ai sensi della L.R. n. 36 del 1996 nonché per la figura di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”.