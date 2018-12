Perdita di carburante al distributore, si rischia un’esplosione. Evacuate le abitazioni vicine

Una giornata di attesa e paura. Campodipietra è con il fiato sospeso dopo che questa mattina, 27 dicembre, sono tornati i vigili del fuoco in via Leopoldo Montini. Una perdita di benzina dal distributore che si trova sulla strada principale del paese ha messo a rischio alcune abitazioni che sorgono proprio di fronte alla pompa.

Secondo i primi accertamenti, il pericoloso liquido si è diffuso da un serbatoio attraverso una vena di acqua del pozzo che si trova internamente alla cantina di una delle palazzine.

Questa mattina per i proprietari dell’abitazione la brutta sorpresa. Loro del resto avevano già allertato i vigili del fuoco la mattina del 24 dicembre, quando l’infiltrazione aveva iniziato a creare i primi problemi.

Quel giorno della vigilia di Natale la cisterna contenente il carburante era stata completamente svuotata. “Sembrava si fosse risolto tutto il 24, non sentivamo più l’odore della benzina”, le parole di uno di loro. Ma evidentemente l’operazione non è bastata e la benzina è riuscita ad infiltrarsi comunque. L’odore intenso del carburante è stato avvertito nettamente dai proprietari dell’abitazione che intorno alle 11 hanno chiamato il 115.

Sul posto, oltre al sindaco Peppe Notartomaso e ai Carabinieri, i mezzi dei vigili del fuoco che, durante le operazioni, hanno transennato la zona e fatto evacuare sia l’abitazione interessata, quella in cui è presente il pozzo, che quelle vicine in quanto c’è un rischio esplosione.

“Abbiamo verificato la presenza di un’atmosfera potenzialmente esplosiva probabilmente dovuta ad una infiltrazione di carburanti proveniente forse dalla pompa di benzina”, ha dichiarato a Primonumero l’ingegnere Petrone. “Abbiamo circoscritto l’area e creato una zona di protezione. Poi abbiamo adottato le misure per rendere sicura l’area” e “abbiamo preferito evacuare le persone in attesa di effettuare le verifiche del caso”.

Nel frattempo è stata contattata anche la ditta proprietaria della pompa di benzina gestita da due persone del posto, la Total Erg, che dovrà occuparsi della bonifica del carburante.

Il trambusto ha richiamato l’attenzione del vicinato e qualche abitante del paese, curioso, ha osservato le operazioni dalla finestra o seduto sulla sedia davanti al portone di casa. Nel frattempo il paese è spaccato in due e le auto costrette a percorsi alternativi non potendo percorrere via Leopoldo Montini.

Poi la decisione di evacuare gli stabili che si trovano di fronte alla pompa di benzina e abitati da tre famiglie. Trascorreranno la notte fuori dalla loro casa dal momento che la ditta di Sulmona che dovrà occuparsi della bonifica sarà a Campodipietra soltanto domani. Una di queste famiglie è riuscita a trovare ospitalità da un familiare, un’altra andrà a dormire in albergo e infine per un’altra famiglia il sindaco Notartomaso sta provvedendo a trovare una sistemazione: nel nucleo familiare è presente una persona con problemi di deambulazione.

In paese, dunque, si respira un’aria di attesa e paura. Gli occhi dei cittadini sono rivolti verso il distributore e gli immobili a rischio, mentre il pensiero è già per i proprietari delle palazzine che intorno alle 14 hanno dovuto riempire i borsoni e portare via i beni di prima necessità.

seguono aggiornamenti