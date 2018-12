Pedone investito in via Mazzini: traffico in tilt e ferito soccorso dal 118

Una persona è stata investita in via Mazzini oggi pomeriggio, 22 dicembre. L’incidente si è verificato intorno alle 18: sul posto un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito e i vigili urbani chiamati per regolare il traffico.

La strada centralissima dello shopping era affollata di gente e di automobilisti: la circolazione ha subito inevitabili rallentamenti facendo saltare i nervi a chi era in giro per gli ultimi acquisti natalizi.

(la foto ci è stata gentilmente concessa da un nostro lettore, il signor Antonio).