Patriottismo canterino

Se Bologna ha “L’anno che verrà”, storico brano di uno dei cantautori italiani più apprezzati oltre che uno dei più famosi cittadini del capoluogo, il Molise ha il suo “inno” regionale. E così se in via D’Azeglio, dove viveva Lucio Dalla scomparso qualche anno fa, le luci ripropongono le parole di uno dei suoi brani storici, anche il Molise non è da meno: sarà pure un fotomontaggio ma il colpo d’occhio che regalano le luminarie costruite con il testo de “La Molisana” fanno sorridere e regalano un’immagine particolarmente suggestiva al corso di Campobasso.