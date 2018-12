Party di solidarietà e raccolta fondi per ricomprare un’auto a Dj Bubu

Due mesi fa è stato rubato il furgone Doblò attrezzato per disabili che esattamente dieci anni fa gli era stato donato con la solidarietà degli amici. E visto che il veicolo, sparito in zona Bingo a Termoli, non è stato ritrovato malgrado gli appelli social e la condanna unanime per un gesto vile, è scattata una gara di solidarietà per Fabrizio Di Bernardo, in arte Dj Bubu, un ragazzo di 44 ani affetto da sclerosi che è riuscito a trasformare la sua passione per la musica in un lavoro.

Così domani sera, 26 dicembre, a “Il Tempo Sospeso” di Termoli, locale in Contrada Demanio e Spugne di fianco all’ ex Villa Paraiso, si svolgerà We Love Bubu, il party più atteso per raccogliere i fondi necessari a ricomprare l’autovettura attrezzata per disabili a Fabrizio. Un’auto che rappresentava moltissimo per lui, visto che era attrezzata anche con pedana mobile e risultava uno strumento di trasporto e lavoro indispensabile per Bubu, che si alternerà alla consolle insieme con altri dj in una serata speciale che ha già ottenuto un grande riscontro.

Una festa di musica e amicizia, che a partire dalle 18 vedrà una jam session organizzata esclusivamente per Bubu, con tanti protagonisti, alla quale seguirà un Dj set con tutti gli artisti locali e vari dj provenienti da fuori regione.

Alla causa di Bubu si può anche contribuire con una donazione: l’Iban è sulla pagina facebook dedicata, la causale è la donazione per l’ acquisto auto per disabili.

Anche al Bobby’s Live Bar di San Giacomo degli Schiavoni, in occasione delle due serate di musica del 22 e 23 dicembre, i ragazzi del locale hanno promosso una raccolta fondi per la stessa ragione in accordo con le band che si sono esibite (e con successo): Tana del verme, le Zoccole Misteriose e i KuTso.