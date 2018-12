Proteste da parte dei genitori che frequentano il parchetto di Santa Maria degli Angeli, a due passi dalla scuola di Difesa Grande, per la sporcizia e il degrado.

“Vorrei segnalare la situazione di queste colonne dell’energia elettrica. Fili scoperti in prossimità di un parco giochi e di scuole frequentati da bambini di tutte le età – scrive una mamma -. Ma vogliamo parlare del parchetto? I giochi sono rotti, il terreno sabbioso molto irregolare e pieno di buche. I bambini non riescono neanche a camminare o correre in sicurezza. Cestini della spazzatura (anzi un solo cestino) insufficiente per tutti e pure vecchio, arrugginito e ora pure buttato a terra e quindi abbiamo pure immondizia a terra”.

Secondo l’autrice della segnalazione “è una situazione che sta diventando pesante e soprattutto vergognosa, per non parlare del plesso scolastico, ma questa è un’altra storia.

Ricordatevi cari amici in Comune che esiste un quartiere che si chiama Santa Maria degli Angeli. Ricordatelo sempre, non solo una volta ogni 5 anni che ci sono le elezioni comunali.

Quando verrete qui a chiedere l’appoggio con le vostre giacche, cravatte e scarpe lucide fatevi prima un giro nella terra bianca del parchetto e poi potete parlare, con le scarpe e i pantaloni sporchi”.