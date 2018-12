Parcheggia in doppia fila, poi dà di matto: prende la roncola e minaccia un automobilista

Quando ha sentito il clacson e le proteste degli automobilisti che non riuscivano a passare, ha dato di matto. Il conducente indisciplinato aveva parcheggiato in doppia fila perchè aveva incontrato un conoscente e pare che avessero iniziato a parlare ignari dei problemi che stavano creando in quel momento alla circolazione stradale: infatti, secondo le ricostruzioni dei Carabinieri intervenuti sul posto, la vettura bloccava una parte della carreggiata creando difficoltà a chi la percorreva.

Un automobilista in particolare ha iniziato a sollecitarlo ripetutamente. E lui, di fronte a quelle proteste, non ci ha ‘visto’ più. Ha raggiunto la sua vettura e ha tirato fuori una roncola con cui ha cominciato a minacciare la persona che in quel momento gli stava chiedendo di spostare la macchina parcheggiata in doppia fila perchè non riusciva a passare.

A Isernia sono state ore ad alta tensione, chi stava passando in quel momento ha temuto il peggio.

Subito è partita la chiamata ai Carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto ed evitato che l’uomo ‘armato’ di roncola colpisse l’altra persona. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sequestrato la roncola e denunciato l’uomo per minaccia aggravata e porto di armi atti ad offendere.

Sempre a Isernia i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno scoperto un uomo che si aggirava in stazione con un involucro di marijuana addosso. La droga gli era stata appena ceduta da un extracomunitario, ospite presso un centro di accoglienza. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre i due sono stati segnalati rispettivamente per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.