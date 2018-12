Siamo quello che mangiamo/13

Panettone vs Pandoro, a perdere sarà la nostra linea

Ogni anno con l’arrivo delle feste natalizie si accende la diatriba tra i sostenitori del panettone e quelli del pandoro. Vediamo quali sono i consigli del nutrizionista per fare in modo che a rimanere sconfitta sulla tavola di battaglia non sia la nostra linea.