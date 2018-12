Pali pericolanti e fiammate dai cavi elettrici, interventi del 115 per maltempo

Giornata di interventi impegnativi quella di oggi, 17 dicembre, per i vigili del fuoco su diverse zone del territorio molisano, a causa del maltempo caratterizzato da vento forte e pioggia.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Termoli è intervenuta, nel pomeriggio, per un albero abbattutosi, senza ulteriori conseguenze, sulla sede stradale della strada provinciale 131 in territorio di San Martino in Pensilis. Invece sulla strada Guardiola di Montenero di Bisaccia è stato un palo della linea telefonica pericolante a rendere necessario l’arrivo di una squadre del 115 da Termoli.

La squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta in paese, in via Manzoni, per dei cavi elettrici di una linea aerea che sfiammavano probabilmente per infiltrazioni d’acqua piovana nei morsetti di giunta. Non si registrano feriti né particolari disagi.