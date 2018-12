Oriente lascia l’Airino e si trasferisce in prestito al Nuovo Basket Aquilano

L’Italiangas Airino perde una pedina importante. La società cestistica termolese ha reso noto che l’atleta Giuseppe Oriente, classe 2001, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione al Nuovo Basket Aquilano.

“A Giuseppe il nostro in bocca al lupo per la nuova esperienza, con l’eventualità di vederlo giocare ancora sul parquet termolese” si legge in una nota del club.

Da quanto trapela la decisione scaturisce da una richiesta dello stesso giocatore. A questo punto appare possibile che l’Airino si guardi attorno per rinforzare la squadra a disposizione del coach Massimo Di Lembo.