Open day scuola dell’infanzia e primaria: tutte le date delle scuole termolesi

In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, le scuole termolesi organizzano degli open day. Si tratta di giornate importanti per entrare in contatto non solo con i plessi, ma soprattutto con gli insegnanti e le modalità di studio che gli istituti hanno adottato.

Anche quest’anno le scuole dell’infanzia ‘Principe di Piemonte’ e ‘San Francesco d’Assisi’, unitamente alle primarie di ‘Principe di Piemonte’ e di Difesa Grande, organizzano giornate per entrare in contatto con le scuole in vista delle iscrizioni previste tra qualche settimana.

Le giornate dedicate agli open day sono le seguenti.

Scuole dell’infanzia:

Principe di Piemonte venerdì 14 e venerdì 20 dicembre dalle 11 alle 12

Plesso ‘San Francesco d’Assisi’ in via Tremiti mercoledi 19 e giovedì 20 dicembre dalle 11 alle 12

Scuole primarie: