Se ne parla dalla scorsa estate: piazza Savoia cambierà nome e sarà dedicata ai giudici morti per mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dopo un iter amministrativo durato qualche mese, il Comune ha ricevuto il via libera della Prefettura e della Sovrintendenza (l’area ha un valore storico, ndr) e questa mattina – 12 dicembre- ha ufficializzato il cambio di denominazione.

“Mercoledì 19 dicembre alle ore 9,30 si terrà la cerimonia di intitolazione di piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, già piazza Savoia”, la breve nota stampa che il Municipio ha diramato agli organi di informazione.

Una cerimonia che l’amministrazione Battista avrebbe voluto organizzare già lo scorso 19 luglio, giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio in cui hanno perso la vita Borsellino e cinque uomini della sua scorta (il 23 maggio dello stesso anno la stessa sorte era già toccata a Falcione, sia moglie e tre uomini di scorta a Capaci). Poi la mancanza delle necessarie autorizzazioni ha costretto il Comune a rinviare un’iniziativa che ha fatto discutere parecchio in città.

Nonostante l’insurrezione di storici, consiglieri comunali (come Francesco Pilone) e dei monarchici molisani, che hanno raccolto 800 firme per contrastare l’intitolazione della piazza, il Comune è andato avanti per la propria strada per dedicare l’area che sorge di fronte all’ex Roxy ai due magistrati assassinati da Cosa Nostra. Anzi, la scorsa estate la piazza è stata abbellita anche con una aiuola dove sono stati piantati alcuni alberi e disegnata una bilancia simbolo di giustizia.