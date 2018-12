Nuova vita per via delle Tamerici e dei Pruni: in arrivo illuminazione, asfalto e marciapiedi

Sono stati consegnati ieri, martedì 18 dicembre, i lavori per la riqualificazione di via delle Tamerici e via dei Pruni. L’intervento, inserito nell’ambito degli interventi di urbanizzazione, prevede la realizzazione di una serie di azioni che andranno a migliorare la viabilità ed i servizi al cittadino.

La riqualificazione riguarda il sistema di illuminazione, il rifacimento degli asfalti e la creazione di marciapiedi. Interventi mai eseguiti e tanto attesi dai residenti fin dalla nascita del quartiere che, seppur periferico, ha avuto un incremento demografico considerevole nel corso degli anni grazie alla creazione di condomini ed alla nascita di negozi ed attività commerciali.

“Siamo soddisfatti che si possa iniziare l’opera di riqualificazione di queste due aree importanti per la nostra città – ha dichiarato il primo cittadino Angelo Sbrocca – Dopo aver superato le innumerevoli difficoltà burocratiche finalmente anche via delle Tamerici e via dei Pruni potranno avere il decoro e la dignità che fino ad oggi è stata negata ai residenti”.