Nuovo gestore per la raccolta differenziata a termoli, ma vecchi problemi. La settimana di cambio fra le ditte preposte al ritiro rifiuti in città inizia con una segnalazione da via delle Tamerici, già altre volte balzata in cronaca per i numerosi disservizi legati proprio al ritiro della spazzatura.

Le foto, eloquenti, dimostrano che, almeno fino a questo momento, non è cambiato nulla. “La musica è sempre la stessa” commenta un residente che ha casa lì e che è rimasto comprensibilmente deluso nell’assistere a un esordio della nuova società, una Ati formata dalla Rieco e Smaltimenti sud, che ha lasciato intatta la situazione lungo la strada, dove i bidoni traboccano di sacchi pieni di immondizia di ogni genere e l’intera area è sporchissima e maleodorante.

Chiaramente si confida che la società possa un po’ alla volta sistemare le tante situazioni che, soprattutto in periferia, sono state abbandonate a se stesse specie negli ultimi mesi. Tuttavia almeno per il momento lo scenario non è di sicuro entusiasmante, come appunto raccontano queste immagini.