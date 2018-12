Queste le previsioni del tempo a cura di www.meteoinmolise.com per l’inizio della prima settimana di dicembre.

“Sul nostro Paese in questa prima fase che coprirà indicativamente tutta la prima decade di dicembre, dovremo aspettarci una condizione atmosferica tendenzialmente mite. Frequenti annuvolamenti lungo i versanti dell’alto Tirreno e la fascia alpina.

Una perturbazione scorrerà lunedì sulle regioni centro-meridionali interessando soprattutto il versante tirrenico ma attenuando i propri effetti nel corso della giornata. Contemporaneamente una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico raggiungerà l’arco alpino e darà luogo a fenomeni in special modo sulle zone di confine franco-svizzere, ma con il limite neve che subirà un notevole rialzo a causa dell’ingresso di correnti più miti in quota, anche oltre i 2000 metri. Saltato il resto del Nord, mentre qualche pioggia riuscirà ad estendersi in serata fino alla Toscana.

La fase mite che ci accompagnerà durante la prima settimana di dicembre sarà dovuta ad un temporaneo rinforzo del Vortice Polare. Il flusso zonale atlantico inizierà ad ondulare sempre più vistosamente ad iniziare dall’Immacolata, favorendo uno scambio meridiano che si farà sentire sull’Italia all’inizio della seconda decade mensile.

Lunedì: Giornata nel complesso asciutta con molte nubi sui settori occidentali (isernino e venafrano), schiarite sul resto del territorio. Sviluppo di nubi più consistenti su Alto Molise e Matese. Serata stabile e stellata. Temperature in ulteriore lieve rialzo ancora di qualche grado. Valori miti per il periodo. Fino a 12-14 gradi nelle aree collinari interne, fino a 9 gradi in montagna. Venti deboli tendenti a provenire da sud-ovest.

Martedì: al mattino annuvolamenti più consistenti sui versanti occidentali. Al pomeriggio, aumento della copertura nuvolosa sul settore costiero e sui rilievi orientali, con associate precipitazioni. Tempo migliore nelle zone interne. Miglioramento serale generalizzato. Venti che si dispongono da nord-ovest dalla serata. Temperature stazionarie su valori oltre i 10 gradi di massima.

Mercoledì: Qualche nube di passaggio in mattinata sui settori est della regione. Ulteriore miglioramento con soleggiamento diffuso durante le ore centrali del giorno. Serata stabile e stellata. Temperature stazionarie, venti calmi.