Non sopporta la vita in comunità di recupero e torna in carcere

Era finito in comunità per spaccio di droga ma continuava a non seguire le regole e così è stato portato in carcere: dovrà scontare dietro le sbarre della casa circondariale di via Cavour la sua pena il 25enne napoletano che si trovava nella struttura per la cura delle tossicodipendenze “La Valle” di Toro

I carabinieri della Compagnia di Campobasso, nell’ ambito dell’attività di controllo del territorio, particolarmente intensa in questo periodo che precede le festività natalizie, hanno intensificato anche le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale. In particolare i militari della stazione di Toro hanno dato esecuzione al provvedimento di ripristino della misura cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di questo ragazzo che era agli arresti domiciliari nella comunità terapeutica.