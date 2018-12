Non rispetta l’affidamento ai servizi sociali e continua a rubare, 31enne in carcere

Un 31enne termolese è stato arrestato dalla Polizia per non aver rispettato l’affidamento ai servizi sociali continuando a delinquere.

Nel pomeriggio di giovedì 6 dicembre gli agenti del Commissariato di Polizia di Termoli hanno arrestato C.C., giovane che era sottoposto alla misura cautelare non detentiva dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per varie tipologie di reato.

Tuttavia il ragazzo ha continuato a commettere furti, nonostante fosse anche sottoposto alla Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che viene decisa per quei soggetti ritenuti di accertata ed attuale pericolosità sociale.

A seguito dei reati commessi, il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha emesso nei suoi confronti una apposita ordinanza di aggravamento della misura restrittiva, sostituendo l’affidamento ai servizi sociali con la detenzione in carcere. Per questo C.C. è stato trasferito nel carcere di Larino.