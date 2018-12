Natale sicuro: pattuglie a piedi, camper della polizia e agenti in macchina tra poste, banche e negozi

Col periodo festivo si intensificano i controlli da parte della Polizia. Il questore Caggegi, coordinandosi anche con le altre forze dell’ordine, ha predisposto nell’intera provincia, in particolare nei centri di Campobasso e Termoli, mirati servizi di prevenzione oltre che nei luoghi più frequentati ma anche tra centri commerciali, chiese, banche, supermercati, uffici postali, gioiellerie e di altri negozi che – in considerazione del notevole incremento di movimentazione di denaro e di merci, notoriamente legato a questo particolare periodo dell’anno – sono maggiormente esposti a possibili furti e rapine.

Nel capoluogo il dispositivo di sicurezza sarà integrato da personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico che effettuerà, a bordo di un camper della Polizia di Stato, controlli itineranti in città, soprattutto nei pressi degli uffici postali – interessati, in questo periodo, da una maggiore presenza di liquidità e di giacenza di fondi legata al pagamento delle tredicesime e a incassi per scadenze varie – nonché nei luoghi di particolare rilievo commerciale.

Già da sabato 8 dicembre, e per i prossimi weekend e giorni festivi, ci saranno pattuglie appiedate di carabinieri, finanzieri e polizia durante le ore serali per operare una mirata attività di vigilanza nelle zone del centro cittadino di Campobasso e Termoli, dove si registra la maggiore concentrazione di attività commerciali, compresi i tradizionali “mercatini di Natale”.

Ovviamente ci saranno anche agenti della Mobile e della Digos a monitorare, tra le altre cose, anche sulla vendita illegale di artifici pirotecnici e prodotti contraffatti.