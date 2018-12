Da oggi l’albero di Natale adornato con le palline contenenti i rifiuti trovati in mare avrà un amico: si tratta del presepe tradizionale posizionato al centro della piazza, cuore pulsante dell’Isola di San Domino. Le due installazioni, posizionate a qualche giorno di distanza l’una dall’altra, accendono il Natale delle Diomedee ed accompagneranno i residenti ed i turisti fino al nuovo anno.

Il simbolo della natività è stato allestito all’interno di un enorme vaso conico che regna sulla piazza principale: la mangiatoia, posizionata sotto dei rami che formano la capanna, con l’Angelo a vegliare su Gesù Bambino, già sistemato nella sua culla, e tutto intorno pastori, persone che portano i più disparati doni come frutta o pesce. E ci sono anche i personaggi più classici che lavorano il ferro o il legno.

Tutto intorno rocce, sassolini, verde a proteggere il simbolo d’eccellenza della Cristianità. Un presepe che stupisce non tanto per i personaggi classici inseriti, ma perché si trova al centro della piazza ed è fruibile a tutti, grandi e piccini: chiunque può passare a vederlo, portare i saluti e, perché no, pregare in compagnia.

Un addobbo che si aggiunge ai decori posizionati lungo le vie dell’isola e che rendono ancora più magica l’atmosfera di questo piccolo angolo di Paradiso immerso nella natura e nell’Adriatico. Un ulteriore biglietto da visita, semmai ce ne fosse stato bisogno, per l’Isola di San Domino.