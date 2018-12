Attesa dai cittadini, è arrivata oggi pomeriggio ed è stata posizionata e montata dalla ditta (di Ielsi) alla quale si è rivolta l’Amministrazione Comunale di Guglionesi. A Castellara, la villa comunale del paese, già pronta la struttura che la sera del 31 dicembre ospiterà la festa per brindare al 2019.

Capodanno in piazza, tra musica e balli. Sotto un tendone riscaldato. Il sindaco Bellotti e il consigliere delegato alla Cultura D’Anselmo stanno lavorando al progetto condiviso dalla Giunta e dalla maggioranza che intende offrire alla comunità una occasione per trascorrere le ultime ore del 2018 e l’inizio del nuovo anno insieme.

Protagonisti di questa edizione il gruppo ‘Sunset’ con la loro musica anni 80 e il Dj Rosolino che farà ballare tutti fino all’alba nella bella location di Piazza Castellara, adibita a festa per l’occasione. Prima della festa, un aperitivo in piazza alle 18 e 30. “Quest’anno – dichiara il sindaco – abbiamo subito un terremoto e abbiamo tutti la necessità, più forte di sempre, di ritrovare lo spirito di comunità e ripartire al meglio. Questo Capodanno vuole essere soprattutto l’occasione per stare uniti e brindare al 2019 insieme”.