Molisecinema fa tappa l’8 dicembre a Roma a “Più Libri Più Liberi”, la Fiera della piccola e media editoria con ospite speciale Elio Germano per presentare il volume a lui dedicato che dà il via alla collana editoriale “Pagine” del Festival. L’appuntamento a “Più Libri Più Liberi” è sabato 8 dicembre alle ore 18 in Sala Sirio presso il Centro Congressi La Nuvola all’Eur.

Il libro dedicato all’attore romano di origine molisana si intitola “Elio Germano. Corpo, voce e istinto” ed è a cura di Federico Pommier Vincelli e di Raffaele Meale e pubblicato da Cosmo Iannone Editore. All’incontro interverranno i curatori, Elio Germano e il regista Daniele Vicari, che lo ha diretto nel film Il passato è una terra straniera. Saranno presenti anche alcuni degli autori dei saggi che compongono il libro: Elisa Battistini, Daria Pomponio, Giacomo Ravesi, e Raffaele Rivieccio.

Il libro ripercorre la carriera dell’artista con saggi critici, interviste a registi che hanno lavorato con lui (Daniele Luchetti, Luca Manfredi e Daniele Vicari, oltre al musicista Teho Teardo) e una conversazione con lo stesso Germano. Un viaggio nell’intensa carriera di un artista che nonostante la giovane età – ha solo 38 anni – ha già vinto la Palma d’oro a Cannes e il David di Donatello e si è ormai conquistato un posto di assoluto rilievo nel cinema italiano contemporaneo. Dagli esordi al successo di film quali Mio fratello è figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, Germano ha offerto interpretazioni eccezionali, incarnando sia uomini comuni che celebrità della storia e dello spettacolo come Giacomo Leopardi, Francesco d’Assisi e Nino Manfredi. Il suo metodo attoriale è del tutto personale, miscela sorprendente di istinto e tecnica, emotività e logica.

L’iniziativa è promossa dal Festival Molisecinema e da Cosmo Iannone Editore, due brillanti realtà molisane. Il Festival si svolge a Casacalenda ed è giunto quest’anno alla sua 16° edizione, tenutasi dal 7 al 12 agosto. Il Festival Molisecinema, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.