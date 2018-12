Messa per Santa Lucia per la prima volta a Oculistica del San Timoteo

Questa mattina 13 dicembre è stata celebrata all’ospedale San Timoteo la messa dal vescovo per la festa di Santa Lucia, protettrice della vista. Per la prima volta la funzione si è svolta nei locali di Oculistica a Termoli, dopo lo spostamento da Larino. In particolare c’è stata l’unzione degli occhi con olio benedetto, come da tradizione.

Erano presenti il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, quello di Larino Pino Puchetti e i direttori Asrem Sosto, Lucchetti e Forciniti oltre che naturalmente il dottor Vitale che dirige l’ospedale termolese.

Qualche polemica da parte del comitato pro Vietri c è stata in particolare perché è stata portata la statua di Santa Lucia dal Vietri al San Timoteo.