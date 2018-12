Messa di Natale per ricordare i 4 molisani assassinati in Venezuela

Proseguono le iniziative di solidarietà e vicinanza del comitato Molise Pro Venezuela a favore dei molisani rientrati in Italia a causa dell’emergenza umanitaria che sta vivendo il Paese sudamericano.

Insieme alla comunità di Sant’Elia a Pianisi, il Comitato Molise Pro Venezuela ha accolto la proposta dei Frati Francescani e scelto la ricorrenza di Natale per stringersi ad Anna e Michelina Petruccelli e ricordare con loro, giunte da poco dal Venezuela, Domenico e Gabriel, Elio e Armando, ovvero le 4 vittime molisane barbaramente assassinate a Guacara, a Maracay e a Maracaibo negli ultimi 12 mesi.

Per cui alle 10.30 di domani, martedì 25 dicembre, nella Chiesa Madre di S. Elia Profeta, Fra Giuseppe dopo aver deposto 4 bandiere venezuelane in loro memoria davanti al Presepe, officerà una Messa dedicata “a tutta la popolazione martoriata del Venezuela e a tutte le comunità colpite da questa sofferenza immane con l’augurio che ciascuno di noi aiuti chi si trova in difficoltà e che è tornato nelle terre di origine delle proprie famiglie” come riferisce il comitato Molise Pro Venezuela.