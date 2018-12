Mercato del martedì, per le feste anticipato ai lunedì 24 e 31 dicembre

In occasione delle festività natalizie slitta al lunedì il mercatino che solitamente si tiene ogni martedì in via Inghilterra e via Polonia a Termoli.

Poiché infatti è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni festivi quale Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, e dato che nel calendario 2018 sia il giorno di Natale che quello di Capodanno sono di martedì, il sindaco Angelo Sbrocca ha emanato un’ordinanza con la quale dispone di anticipare a lunedì 24 e a lunedì 31 dicembre il mercato che avrebbe dovuto svolgersi nei due martedì.