Mega impianto eolico Riccia, Consiglio di Stato dice no: “Suolo non va sfruttato solo a fini economici”

Non sorgerà alcun parco eolico a Riccia: il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado del Tar Molise, ha dato ragione alla Regione Molise che, nella precedente legislatura, si era opposta alla realizzazione dell’impianto al confine con la Campania.

“Siamo stati sempre a favore delle energie rinnovabili – ha commentato la consigliera regionale ed ex sindaco di Riccia, Micaela Fanelli – ma contro i grandi agglomerati eolici che sfruttano il territorio, violando la lunga serie di tutele ambientali garantite dalla legge, senza restituire nulla ai Comuni. Oggi il Consiglio di Stato lo ha ribadito con sentenza definitiva: non si può sfruttare il suolo solo a fini economici, soprattutto quando le nuove tecnologie permettono di produrre energia dal vento (come il microeolico), senza violare norme poste a tutela del paesaggio e dell’ambiente”.