Maltempo e raffiche di vento, il Capodanno in piazza Monumento è annullato

È stato annullato causa maltempo il Capodanno in piazza organizzato dall’Amministrazione comunale di Termoli e previsto per oggi dalle 23. Le raffiche di vento di queste ore mettevano a rischio la tenuta del palco già montato su piazza Monumento, dove si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo intitolato ‘Senza regole’.

Nulla da fare quindi per lo show del dj Teddy Romano proveniente da Rimini. Il concerto, pensato esclusivamente per il Capodanno, non verrà recuperato.

“La forte intensità del vento non permette l’esecuzione dell’evento in sicurezza pertanto, al fine di tutelare i cittadini, si è deciso di annullare il dj set che avrebbe dovuto tenersi questa sera in piazza Monumento” si legge in una nota del Comune.

Disdetta quindi per i termolesi che pensavano di far festa all’aria aperta nonostante il clima gelido e le temperature in discesa in queste ore.