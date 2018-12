‘Magicamente in Rsa’, spettacolo col Mago Salem

Un cilindro e una bacchetta da prestigiatore gli strumenti che userà Mago Salem, ossia Nicola Bitri, per dar vita a “Magicamente in RSA”, lo spettacolo di magia organizzato per gli ospiti della RSA di Larino, lunedì 31 dicembre dalle 15:30, nella struttura sanitaria frentana.

“Siamo giunti al terzo appuntamento della RSA Festivity. Questa volta proponiamo ai nostri ospiti un pomeriggio magico e incantato. Non per illuderli ma per ricordare loro che ai sogni non si rinuncia mai, anzi. Inizialmente, avevamo concordato con il signor Nicola Bitri, in arte Mago Salem, un’altra data per lo spettacolo ma poi abbiamo scelto di realizzare questo evento lunedì 31 dicembre per concludere il 2018 ed accogliere in modo fantasioso il 2019” rivela l’ideatrice dell’evento.

“La scelta del nome ‘Magicamente in RSA’ ed in seguito la programmazione dello spettacolo non nasce a caso. In realtà è stata scelta, dal gruppo ospiti, questo autunno, durante le attività educative giornaliere. Tutto è iniziato durante un dibattito dalla semplice frase “a volte ci vorrebbe una magia …” – ci racconta l’educatrice/animatrice della struttura – “In RSA si portano avanti due progetti, in cui si lavora molto sulla mediazione artistica come ponte di unione tra la persona e le sue emozioni. La struttura, divisa in due moduli, è dotata di due “Sale delle Attività” dove gli ospiti svolgono vari laboratori di arte, quindi pittura, scrittura, cinema, musica e non ultimo un po’ di sana attività sportiva. Attività che vengono presentate in maniera ludica ma che hanno finalità educative. Dico questo per spiegare che il pomeriggio ludico, che sia uno spettacolo di magia o altro, viene proposto, dalla struttura agli ospiti, dopo un percorso svolto di cui la festa ludica è la conclusione” ha concluso Carmen.