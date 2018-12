Ben 559 alberi piantumati in quasi cinque anni, a dispetto di chi dice che non ci sono alberi a Termoli. Il consigliere comunale di maggioranza Gianni Di Tella ha risposto elencando cifre di arbusti piantumati e zone della città che hanno ricevuto un aumento del verde in questi ultimi tempi.

Lo ha fatto per rispondere a un’interrogazione dell’esponente pentastellato Nick Di Michele, il quale ha chiesto al sindaco e alla Giunta se viene rispettata la legge secondo cui, per ogni nuovo nato in un Comune sopra i 15mila abitanti, è stato piantato un nuovo albero.

“Evidentemente il consigliere non gira per le strade ed i quartieri della nostra città – la replica di Di Tella – altrimenti si sarebbe accorto di quanti alberi di alto fusto questa amministrazione comunale ha messo a dimora in questi anni. Tanti quanti da decenni non ne venivano piantumati”.

Quindi Di Tella parte con l’elenco: “Se fosse passato per contrada Colle della Torre, il consigliere avrebbe notato la realizzazione di un parchetto con giochi per bambini e la piantumazione di 10 alberi. Se avesse percorso via delle Tamerici avrebbe notato la messa a dimora di 20 tigli ai bordi della strada e la realizzazione di un altro parco giochi per bimbi con la piantumazione di altri 46 alberi”.

E ancora: “Se fosse andato in chiesa nella parrocchia del Crocifisso avrebbe notato la realizzazione di un vero e proprio giardino, antistante la chiesa, con panchine, lampioni e la messa a dimora di 19 alberi. Se fosse passato per la nuova via Olanda avrebbe notato la realizzazione di un altro spazio verde con panchine, lampioni e la messa a dimora di 20 alberi. Se avesse fatto una passeggiata al parco comunale avrebbe notato la piantumazione, nell’area all’ingresso del parco da via del Molinello, di 21 alberi. Se avesse fatto un po’ di footing sul nuovo lungomare nord avrebbe notato la presenza di 228 nuovi alberi”.

È una risposta piccata quella del consigliere di maggioranza, che utilizza l’ironia per replicare al portavoce dei Cinque Stelle. “Ho pensato che forse il consigliere non si allontana troppo dal centro cittadino e che, quindi, non ha potuto notare tutto quanto è stato realizzato in fatto di piantumazione di nuove essenze.

Però il consigliere deve essere proprio distratto e poco informato se non si è accorto che anche in centro città non è mancata una particolare attenzione alla messa a dimora di nuove essenze, parte in sostituzione di piante vecchie e malate e parte piantumate ex novo.

In Corso Vittorio Emanuele III sono stati piantumati 108 ligustri in sostituzione dei vecchi e malati oleandri (posso fornire documentazione fotografica di quanto affermato), in via Mario Milano 10 tigli, in piazza Vittorio Veneto – Corso Umberto I – Corso Nazionale e via Adriatica 24 Quercus ilex (lecci), via XX Settembre 5 olivi, piazza Garibaldi e piazza Vittorio Veneto 4 waschintonie, viale Marinai d’Italia e parcheggio Rio Vivo pini d’aleppo, lecci e acacie, prima rotonda di via Corsica una acacia ed uno schinus molle (falso pepe), al Macte. 3 lecci e 2 olivi, sulla nuova via Dante 17 alberi. Se il consigliere vuole conoscere le famiglie, il genere e le specie posso fornire l’elenco dettagliato strada per strada, giardino per giardino, degli alberi messi a dimora”.

La cifra complessiva supera quota 500. “Il totale degli alberi di alto fusto messi a dimora sino ad oggi è pari a 559 unità, ma naturalmente contiamo, nei prossimi mesi, di continuare in questa opera di piantumazione perché crediamo fermamente nello sviluppo degli spazi verdi urbani per il valore ambientale ma anche culturale che essi rappresentano, come strumento di miglioramento della vivibilità della nostra città.

Certo, si potrebbe fare di più, e sicuramente lo faremo, ma strumentalizzare anche la messa a dimora degli alberi mi sembra francamente eccessivo”.