Sono andate avanti fino a sera, ieri, le operazioni di soccorso sulla Statale 87 per il grave incidente avvenuto intorno alle 18 e 30 costato la vita a un uomo di 69 anni. Vigili del Fuoco, carabinieri e agenti della polizia stradale hanno ricostruito la dinamica dello schianto, che ha coinvolto tre autovetture fra cui la Lancia Y10 guidata da Antonio Iacovino. Il mezzo ha impattato prima con una vettura che viaggiava in direzione opposta e poi, con un tragico testa-coda, contro un Suv.

Per il 69enne, sposato e padre di due figli, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il corpo senza vita di Iacovino, che lavorava alla Di Vaira Carni di Termoli e che stava rientrando a casa per il cenone della vigilia da trascorrere in famiglia, a Larino, è stato portato nell’obitorio dell’ospedale Vietri di Larino. Il magistrato di turno della Procura di Larino non ha ritenuto necessaria l’autopsia, contrariamente a quanto si era ipotizzato in un primo momento. Evidentemente la dinamica è chiara, non necessita di ulteriori accertamenti.

I funerali saranno celebrati domani, giorno della festività di Santo Stefano, nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Il corteo funebre partirà dall’ospedale.

Un Natale tragico per la famiglia e la comunità, che perde un suo cittadino nell’ennesimo incidente mortale sulle strade del BassoMolise. Questa volta il teatro del dramma sono le Piane di Larino, a poche centinaia di metri dal bivio per Ururi. Una strada che ha già registrato, in un passato anche recente, sinistri costati la vita.

Le tre persone ferite nell’incidente, avvenuto poco prima che una pioggia intensa si abbattesse in zona, sono state invece tutte dimesse. Le due donne e un uomo trasferiti al San Timoteo di Termoli dal 118, dai volontari della Croce di Padre Pio e della Croce di San Gerardo di Larino e Santa Croce, non presentavano quadri clinici gravi. Una quarta persona coinvolta nel sinistro non ha invece avuto bisogno di cure mediche.