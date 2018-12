Lupi, altri due acquisti per lasciare la zona rossa. Da Dalt saluta, i tifosi sognano Esposito

Lasciare la zona calda della classifica: questo l’obiettivo del Campobasso calcio. La società rossoblù continua la rivoluzione della rosa iniziata con l’esonero dell’ex tecnico Bruno Mandragora e oggi pomeriggio – 5 dicembre – ci sono state alcune novità: l’acquisto di due nuovi calciatori e l’addio di Franco Da Dalt che ha disputato gli ultimi dieci minuti del match contro l’Olympia Agnonese.

Vestirà la maglia rossoblù il centrocampista classe 1991 Luca Di Lauri proveniente dallo Scanzorosciate, in cui ha collezionato 11 presenze ed 1 rete nella stagione in corso. Il centrocampista lombardo ha militato anche in Lega Pro tra il 2013 e il 2016, registrando 43 presenze: 21 con il Martina Franca e 22 con la Giana Erminio. Nel corso della sua carriera in Serie D, ha vestito le casacche di Seregno, Sondrio, Ciserano e Arconatese nella stagione 2017/2018.

Il secondo acquisto è Edoardo La Barba, difensore esterno sinistro classe 1999. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, nelle ultime due stagioni ha militato in due formazioni del girone F della Serie D: Vastese nel 2017/2018 e San Nicolò Notaresco nella stagione in corso dove ha collezionato 9 presenze dall’inizio del campionato ad oggi.

Ma i tifosi continuano a sognare il colpaccio: l’acquisto del fantasista Vittorio Esposito che potrebbe far far un salto di qualità ad un reparto che sta trovando i giusti meccanismi con Musetti, Giacobbe e Alessandro.

Se poi in casa rossoblù arrivasse anche un buon preparatore atletico (la squadra non regge i 90 minuti), il quadro sarebbe completo.