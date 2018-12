Luminarie ‘selvagge’, dopo le diffide il caso approda in consiglio comunale

Non sono bastate le due diffide inviate a Palazzo San Giorgio per chiedere il rispetto del regolamento sul verde pubblico e privato che vieta la posizione di cavi, filo di ferro o altri materiali sulle piante oppure il loro utilizzo per sostenere cavi aerei, transenne, ripari, recensioni. Materiali con cui vengono sostenute le luminarie natalizie volute dal Comune di Campobasso.

Per questo motivo il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Simone Cretella ha deciso di presentare una interpellanza al sindaco Antonio Battista. “Non è stata presa infatti alcuna iniziativa – spiega Cretella – per rimuovere i cavi elettrici, di fissaggio e ancoraggio delle installazioni luminarie applicate sugli alberi delle principali piazze del centro città, in particolar modo in villetta flora, Piazza Vittorio Emanuele II e piazza Musenga dove ci sono numerosi alberi di pregio che sono stati utilizzati contrariamente alle disposizioni del vigente regolamento quali sostegno per cavi aerei, tiranti e impianti luminosi decorativi”.

Un episodio che, denuncia ancora, “risulta tutt’altro che isolato e che si è verificato ogni anno durante l’attuale amministrazione Battista”. Il che, a suo dire, dimostrerebbe la mancata comunicazione preventiva alle ditte che si occupano dell’ installazione delle luminarie.

L’esponente dell’opposizione a 5 stelle ha già segnalato le ‘luminarie selvagge’ all’amministrazione comunale (in particolare al sindaco, agli assessori Colagiovanni, Ramundo e de Bernardo, ai consiglieri comunali Molinari e Landolfi, ai dirigenti oltre che alla polizia municipale). Cosa è cambiato? Nulla. Chissà se questa volta in Aula quando si discuterà l’interpellanza il sindaco Antonio Battista potrà fornirgli le opportune risposte. In consiglio comunale si prevedono scintille.