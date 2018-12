Le luminarie fanno discutere in molti paesi. Non c’è solo il caso di Termoli, dove la mancata accensione in questi giorni ha provocato le lamentele di commercianti e residenti, sfiduciati dalla carenza di addobbi e di iniziative per il periodo festivo. A Portocannone invece un gruppo di cittadini ha provveduto di tasca propria ad affittarle e farle accendere.

Ritardi registrati anche a Petacciato, dove un intoppo burocratico ha mandato all’aria i piani del Comune, costretto a trovare una soluzione per ovviare alla mancanza delle luminarie. La ditta che era stata prescelta per i lavori ha infatti terminato le scorte avendo avuto altri ordini e Petacciato è rimasta senza.

L’Amministrazione Di Pardo si è trovata spiazzata e ha dovuto cercare un altro fornitore per le luminare che dovrebbero essere montate a giorni, ma comunque in ritardo rispetto all’accensione solita, quella dell’8 dicembre. In questi giorni infatti non si può fare a meno di notare l’aria poco natalizia del paese. Stamattina intanto è stato montato un Albero di Natale in viale Pietravalle.