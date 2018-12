Loretta Campanelli spegne 40 candeline

Una persona speciale che mette l’amore in ogni suo gesto. Come mamma, moglie, figlia, sorella, amica e l’elenco non finisce qui! Generosa, disponibile, dolce e premurosa. Ti vogliamo un mondo di bene e i tuoi quarant’anni sono per tutti noi un momento di grande gioia e felicità da condividere richiamando i valori più belli e importanti della vita. Grazie di tutto, grazie per esserci, grazie per quel sorriso che ogni giorno ci dona tanta serenità. “E tu mamma, stringimi sempre la mano insieme a papà. Un bacio”. Ilaria