L’Istituto Pilla vince il premio ‘Non Sprecare 2018’ coi complimenti di Franca Leosini

L’Istituto d’istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso finisce alla ribalta nazionale vincendo la IX edizione del Premio ‘Non Sprecare 2018’, per la categoria Scuole.

Nato da un’idea del giornalista Antonio Galdo, il Premio promuove progetti e buone prassi economiche e sociali che mettano in discussione il paradigma contemporaneo dello spreco. L’idea è quella di coinvolgere tutta la comunità nell’elaborazione di idee e progetti che possano innescare un processo di cambiamento partecipato e pratiche di cittadinanza attiva.

Tra le numerose scuole partecipanti, l’Istituto del capoluogo si è aggiudicato l’ambito riconoscimento con il progetto ‘Una vita…non sprecata’ che vede, ormai da anni, alcuni detenuti della casa circondariale del capoluogo collaborare attivamente alle attività promosse dal Pilla.

Dalla gestione dell’azienda agraria, alla coltivazione dei prodotti poi commercializzati nella prima Bottega Italiana della Coldiretti nata all’interno di una scuola, passando per l’attività di recupero e manutenzione dei locali in cui è recentemente nato il Caffè letterario di via Veneto.

“Per la forza di un progetto capace di alleare una scuola che forma e prepara, innanzitutto alla vita, e il carcere dove troppo spesso le vite si spengono”: la motivazione attribuita al Premio consegnato durante la cerimonia avvenuta nella Capitale lo scorso 29 novembre nella sede della Luiss di viale Romania.

“I detenuti lavorano nella scuola, ci aiutano nella manutenzione e non solo. Abbiamo consegnato loro anche la gestione di un ettaro del terreno dell’Istituto Agrario. In cambio offriamo formazione. Alcuni di loro si sono anche diplomati da poco“, ha raccontato la dirigente scolastica, Rossella Gianfagna, nel corso della manifestazione, durante la quale i promotori hanno voluto sottolineare l’esistenza di un ‘undicesimo comandamento’, quello del “non sprecare”. “Se fosse possibile, a questo punto – ha detto sorridendo la dirigente – mi piacerebbe poter aggiungerne anche un dodicesimo: non lamentarsi, perché è, forse, esattamente da lì che è nato il tutto”.

A prendere parte alla cerimonia anche una nutrita delegazione di studenti, accompagnati dai docenti Miguel Mastrangelo, Rosa Russo, Maria Vassalotti, Luciana Petrucci e Amalia Merigioli.

Nel corso della cerimonia, ad affiancare la premiazione della scuola del capoluogo molisano è stato il prestigioso riconoscimento attribuito, per la categoria Personaggi, alla giornalista Franca Leosini.

La nota conduttrice del programma Rai ‘Storie maledette’ ha, infatti, ricevuto il Premio “per la passione e dedizione che mette nel suo lavoro raccontando le storie di vite perdute e sprecate, sottolineando l’esistenza di un 11° comandamento, quello del non sprecare”.

Il volto noto della tv, al termine della manifestazione, ha poi voluto complimentarsi per il progetto realizzato nella scuola di Campobasso. “È un’iniziativa straordinaria e – sono state, infatti, le parole della Leosini – mi piacerebbe che fosse divulgata, per essere trasferita in altre realtà che possano davvero intervenire per aiutare chi ha sbagliato”.

Da Franca Leosini, infine, la promessa di essere presto ospite del ciclo di incontri promosso all’interno del Caffè letterario, recentemente inaugurato nella scuola di via Veneto.