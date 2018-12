Torna l’annuale appuntamento per la raccolta fondi con le ‘Stelle di Natale Ail’, iniziativa dell’Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma Sezione di Campobasso presieduta da Mariagrazia Luciano e che si svolgerà il 7,8 e 9 dicembre.

Le bellissime piante simbolo del Natale saranno distribuite nelle principiali piazze molisane, nei centri commerciali della Città di Campobasso, all’interno dell’ospedale Cardarelli, della Fondazione “Giovanni Paolo II”, in piazza a Termoli e in tutti i comuni indicati sul sito www.ailcampobasso.it.

“Con un contributo minimo di 12 euro – spiega Mariagrazia Luciano – si potrà diventare sostenitori dell’associazione, ricevendo in cambio una bellissima Stella di Natale, simbolo delle prossime festività. I proventi della raccolta fondi saranno destinati, come sempre, a contribuire alla ricerca di cure ematologiche sempre più innovative ed efficaci, oltre che sostenere i pazienti in difficoltà con aiuti diretti e supporto ai centri di cura molisani”.