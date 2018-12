Legge editoria, Consiglio chiamato a porre fine all’ingiustizia degli esclusi

Il Consiglio regionale del Molise chiamato oggi, fra le altre cose, a votare la proposta di interpretazione autentica della legge per il sostegno al pluralismo della informazione che sblocchi finalmente l’esclusione della emittente Telemolise dai benefici previsti.

Un modo per superare una ingiustizia che si è consumata negli ultimi anni con l’esclusione di Telemolise, appunto, dalla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge per l’editoria fatta dal governo di Paolo Frattura.

Il tribunale amministrativo regionale ha dato ragione ai media esclusi e condannato la regione a riconoscere il diritto ai beneficiari estromessi. La successiva sentenza del Consiglio di Stato (a dispetto di quanto qualche editore in disaccordo sta rivendicando, con modi anche aggressivi, in aula), non ribalta quella del Tar , riconoscendo soltanto un difetto giurisdizionale e individuando nel tribunale ordinario il giudice competente per decidere.

I lavoratori di Telemolise chiedono con forza al Consiglio il riconoscimento di un diritto evidente, che è stato penalizzato in un quadro normativo pianificato anche con l’obiettivo di escludere organi di informazione non graditi. Era già accaduto con Iorio, è accaduto ancora con Frattura ma ora il governo di Donato Toma ha l’occasione di rimediare alle discriminazioni con una legge – o una interpretazione autentica della legge – per il riparto dei fondi senza pregiudiziali ma esclusivamente sulla base di assunti, spese e meriti di una informazione che in Molise si fa a costo di enormi sacrifici.

Il cosiddetto divieto di cumulo, che Frattura aveva fatto valere, per i giudici amministrativi non ha ragione di esistere, dal momento che la legge nazionale, la 448/98 assegna il contributo in base a determinati parametri come dimensioni aziendali, fatturati, qualità dell’informazione in base alle qualifiche dei giornalisti assunti, mentre la legge regionale 11/2015 prevede il rimborso delle spese generali e delle spese sostenute per i dipendenti in maniera avulsa dai profili di qualità della legge nazionale.

C’è bisogno dunque di una norma chiara e trasparente che fissi principi in maniera oggettiva. E oggi a Palazzo d’Aimmo se ne discute, con la speranza che l’interpretazione autentica possa essere approvata e si ponga fine a una situazione di ingiustizia che prima ancora di Telemolise penalizza il pluralismo e la qualità.