Il portavoce M5S in Consiglio regionale, Angelo Primiani, esulta per l’approvazione, avvenuta ieri 4 dicembre, della mozione del Movimento con cui si potrà accedere a nuove professioni nel turismo.

“La mozione che attiva i corsi e gli esami abilitanti all’esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico, approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale, è un risultato importante per tutto il Molise ed è un risultato che rivendichiamo con orgoglio – commenta Primiani -.Da 12 anni ai giovani molisani era impedito di accedere a queste professioni. Io invece ho sempre pensato che con il turismo è possibile creare occupazione soprattutto tra i giovani. Per questo il MoVimento 5 Stelle ha lavorato tanto su questo tema, già dall’inizio della legislatura. Un lavoro fatto al meglio visto che a noi si sono accodate tutte le altre forze politiche.

Ora, finalmente, anche i molisani potranno avere l’ambizione di diventare guide turistiche e operare per la valorizzazione dell’enorme patrimonio turistico e culturale della nostra terra. È qualcosa di fondamentale per chi vuol fare di questa professione una fonte di reddito e perché così potremo combattere lo spopolamento delle aree interne. Erano anni che si attendeva un segnale da parte delle istituzioni, oggi finalmente grazie al nostro contributo possiamo dare a tanti molisani un motivo in più per restare nella propria terra”.