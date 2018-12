Lavori urgenti alla rete comunale, interruzione dell’acqua tra via Depretis e contrada Tappino

Sarà presumibilmente una giornata di disagi per i cittadini di uno dei quartieri residenziali e semicentrali della città capoluogo. Tra via Depretis, via Duca D’Aosta, la zona che si trova vicino al bivio della Madonnella sulla provinciale 53, contrada Colle Serano, Rione San Vito, contrada Tappino, via Esterna Campobasso (la strada per Busto) e contrada La Caia (Busso) sarà interrotta l’erogazione dell’acqua.

Secondo quanto comunicato dalla dirigente del Comune di Campobasso Giovanna Iannelli, da domani 5 dicembre il “flusso idrico sarà interrotto dalle ore 8 per consentire l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti alla rete idrica comunale. Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà presumibilmente entro l’arco della stessa giornata, salvo imprevisti”.

Meglio attrezzarsi comunque con taniche di scorta per evitare problemi.