L’Airino torna al successo, Chieti spazzato via al PalaSabetta

Torna al successo con pieno merito l’Italiangas Airino nel decimo turno del campionato di serie C Silver. Dopo i due ko consecutivi contro Vasto e Olimpia Mosciano, questo pomeriggio 9 dicembre i ragazzi allenati da Massimo Di Lembo si sono riscattati superando brillantemente il Chieti basket per 85-55 davanti al pubblico del PalaSabetta.

Gara condotta fin dall’inizio da Marinaro e compagni, capaci di mettere subito un consistente distacco fra loro e i teatini. Al primo intervallo, addirittura +15 per i termolesi e solo 7 punti per gli ospiti che hanno chiuso il primo tempo con appena 19 punti messi a referto. Il terzo e quarto periodo sono stati di semplice amministrazione per l’Airino, che alla sirena ha fatto registrare un distacco di ben 30 punti.

Migliori marcatori di giornata, a pari merito, il croato Dmitrovic e lo svedese Benediksson con 19 punti, mentre Suriano ne ha realizzati 15 e Marinaro 14.

foto dalla pagina Facebook dell’Airino

Serie C Silver

Italiangas – Chieti Bk 85-55

Parziali : 22-7, 43-19, 69-39

Arbitri: Martini e De Carlo

Italiangas: Marinaro 14, Tedeschi, Pascucci, Benediksson 19, Dmitrovic 19, Lentinio, Suriano 15, Leonzio 8, Pasquale 6, Ponsanesi 4, Colasurdo ne.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Chieti: Abdulai, Oliva 2, Berardi 1, Cassano 4, Pace, Sigismonti, Bantsevich 14, Sarchiotto 3, Cocco 8, Pappalardo 10, Mijatovic 13

Coach Mucci

Note: totale falli Italiangas 13, totale falli Chieti 13