L’Airino in casa contro l’ultima in classifica per regalare ai tifosi una vittoria per Natale

La terza giornata di ritorno, dodicesima complessiva della stagione regolare della serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche di basket riporta al Palasabetta l’Italiangas Airino Termoli prima della pausa natalizia.

Dopo la vittoria della scorsa settimana sul campo della Nova Campli Basket, la squadra di coach Massimo Di Lembo affronterà domenica 23 dicembre alle 18 al palazzetto di via Ischia la Virtus Porto San Giorgio, unica formazione marchigiana del raggruppamento.

“Gli avversari – ricorda l’Airino su Facebook – occupano l’ultima posizione in classifica con una sola vittoria su 11 partite disputate per un totale di 2 punti. I termolesi, con 16 punti, 8 vittorie e 3 sconfitte, si trovano in terza posizione insieme al Teramo a Spicchi, dietro alla capolista solitaria Vasto e all’Olimpia Mosciano.

Nella fase di andata, inoltre, l’Italiangas si è imposta sul parquet del PalaSavelli con il punteggio di 69 a 82.

Statistiche, queste, che fanno pensare ad una partita di buone aspettative. Il basket, però, ci insegna che una partita la si può vincere o perdere anche all’ultimo secondo contro chiunque. Sarà necessario, quindi, non sottovalutare il match focalizzandosi sui numeri, ma giocare per portare a casa altri due punti”.

La società attende quindi i tifosi “numerosi e carichi sugli spalti per regalarci e regalarvi un’altra vittoria da mettere sotto l’albero e per augurare a tutti un buon Natale”.