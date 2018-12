La vedova dell’onorevole Frattura dona elettrocardiografo alla Cattolica

Un elettrocardiografo nuovo di zecca nell’Unità operativa di Cardiologia della Cattolica è stato donato dalla signora Anna Toscano, vedova dell’onorevole Fernando di Laura Frattura venuto a mancare tre anni fa. Con questo gesto la consorte dell’ex presidente di Regione ha espresso tutta la sua gratitudine alla Fondazione “Giovanni Paolo II” dove Frattura è stato ricoverato prima del suo decesso.

In una semplice ma sentita cerimonia è stato simbolicamente donato al presidente della Fondazione, Maurizio Guizzardi, l’apparecchio medicale. Non sono mancati attimi di commozione quando la signora Anna ha ricordato la profonda dedizione del personale dell’ospedale, che fino all’ultimo, ha saputo prendersi cura del caro Fernando. La vedova Frattura manifesta, ancora oggi, stima e riconoscenza verso la Fondazione, un sentimento che si rafforza nel tempo e che l’ha spinta a compiere questo gesto.

Anche un’altra famiglia ha voluto manifestare i propri sentimenti di gratitudine verso la struttura d’eccellenza molisana: è stato donato dalla moglie, Antonella Sacchetti, un ecocardiografo in memoria del dottor Raffaele Albano, prematuramente scomparso qualche tempo fa. Il medico di origine molisana, è stato Dirigente dell’Unità specialistica dell’ASL Roma A, ricevendo numerosi attestati di stima e riconoscimenti come quello di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. L’apparecchio verrà utilizzato anche per le attività di prevenzione a sfondo sociale sul territorio.

“Queste gesti – scrivono dall’ufficio stampa della Cattolica – sono espressione dell’affetto che la popolazione molisana nutre nei confronti della struttura d’eccellenza molisana, da sempre amata dalla comunità”.