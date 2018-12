La Termoli Pallavolo parte bene ma poi cede 3-1 al Nereto

Sconfitta interna ieri sera 9 dicembre per l’Italiangas Termoli Pallavolo nel match interno contro la Re Hash Volley Nereto nel campionato di serie C femminile di pallavolo. Le abruzzesi si sono imposte per 3-1 (25-15; 19-25; 14-25; 16-25) dopo aver conquistato il primo set.

“Gara inizialmente partita bene per le termolesi – riferisce una nota della società – che forti del vantaggio iniziale hanno giocato rilassate e senza affanni, chiudendo il parziale 25-15. Nel secondo set, scivolone iniziale che ha permesso alle neretesi di trovare il giusto distacco e gestire il vantaggio, ma intorno al punteggio di 16-18 si è bloccato per qualche minuto il gioco per una irregolarità al referto. Alla ripresa le termolesi non sono riuscite ad uscire cedendo il set 19-25.

Terzo set a senso unico, un errore dopo l’altro che ha portato coach Mottola non solo a dare una strigliata ma a mandare in panchina le titolari, tuttavia la musica è cambiata poco e il set si è chiuso ben presto 14-25.

All’inizio del quarto set Mascitelli ha accusato ancora dolore al ginocchio finendo in panchina. Mottola ha provato a rivoluzionare la squadra ma il sestetto di Garaffa oramai galvanizzato non ha sbagliato nulla mentre le termolesi sono apparse stanche e poco lucide e il parziale si è chiuso 16-25.

“È una situazione non facile quella che stiamo vivendo – dichiara coach Mottola – giochiamo bene il primo set e poi vuoto. Dobbiamo solo lavorare, concentrarci su di noi e il resto verrà da sé. Il campionato è lungo”.