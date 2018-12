La Termoli Pallavolo illude ma si fa rimontare due set e perde 3-2 a Pescara

Vittoria sfuggita dalle mani dopo un grande inizio di partita per l’Italiangas Termoli pallavolo nella gara disputata sabato scorso 1 dicembre a Pescara per il campionato di serie C femminile interregionale. Ha vinto la Dannunziana Volley Pescara per 3-2 al termine di un incontro che aveva visto le ragazze di Mottola vincere i primi due set per poi cedere dal terzo in poi fino al tie-break (23-25; 20-25; 25-20; 25-16; 15-7).

Le molisane allenate da Alfredo Mottola, ancora prive della Cicchitti, avevano illuso i propri tifosi giocando due ottimi set e iniziando bene il terzo, ma non hanno saputo concretizzare.

“Nella pallavolo può capitare che avanti 0-2 ci possa essere un crollo, ma questo deve far riflettere le nostre ragazze che ora saranno pronte da martedì a lavorare sotto la guida del loro tecnico per ritrovare fiducia e determinazione. Un punto in trasferta è sempre importante anche se resta la delusione per una partita che poteva dare 3 punti fondamentali” è il commento della società.